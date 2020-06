24-latek z Mikołowa jadąc BMW wjechał w płot. Był pijany

Do kolizji doszło w niedzielę 7 czerwca, tuż po godzinie 06.00. Policjanci skierowani do obsługi zdarzenia ustalili, że kierujący bmw, 24-letni mieszkaniec Mikołowa, jadąc ulicą Waryńskiego w kierunku ulicy Dzieńdziela, nie dostosował prędkości do aktualnych warunków pogodowych i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji uszkadzając ją nieznacznie. Kierujący został poddany badaniu stanu trzeźwości. Urządzenie wykazało wynik pozytywny: blisko promil alkoholu w organiźmie.

Mężczyzna odpowie na popełnione przestępstwo. Jazda w stanie nietrzeźwości zagrożona jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Pozostałe z możliwych konsekwencji to zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł.