30 lat działania z Pasją. Wyjątkowy jubileusz drukarni Pasja z Mikołowa. Wywiad z Jackiem Stenclem

Jubileusz 30-lecia to wielkie wydarzenie, by mieć okazję świętować trzy dekady funkcjonowania trzeba najpierw ciężko na to zapracować.

Tak, to były trzy dekady naprawdę wytężonej pracy. Jednak nazwa Pasja, którą wymyśliliśmy 30 lat temu, dosłownie oddaje to, czym ona dla nas jest. Drukarnia to ogrom pracy i stresu, ale też satysfakcji i zadowolenia. Dzięki zespołowi wspaniałych ludzi - grafików, drukarzy, montażystów, wszystkich, którzy z pasją podchodzą do swoich codziennych obowiązków możemy wspólnie realizować nowe wyzwania i razem się z nich cieszyć. Jesteśmy zgranym zespołem. Trzydzieści lat temu zaczynałem sam, dziś zatrudniamy blisko 30 osób. Pięć lat temu do Pasji dołączyła także moja żona, przejmując w ten sposób sporo moich obowiązków.

Czym zajmuje się drukarnia Pasja. Jaka jest wasza specjalizacja?

Jesteśmy drukarnią stosującą głównie technologię sitodrukową oraz cyfrową, co nie oznacza, że nie wykorzystujemy innych technik druku do realizacji zleceń. Specjalizujemy się w wysokiej jakości uszlachetnianiu druku, stosowaniu efektów specjalnych oraz wdrażaniu nowych technik. Posiadamy zróżnicowany park maszynowy umożliwiający realizację szerokiego zakresu zleceń poligraficznych. Wieloletnie doświadczenie, rzetelność pracy i najwyższa jakość druku, pozwoliła nam na ugruntowanie swej pozycji oraz pozyskanie wielu klientów w kraju i za granicą. Motto firmy “PASJA Uszlachetnia” opisuje naszą działalność i jej znaczenie.

Dlaczego sitodruk?

Sitodruk to technika druku bezpośredniego polegająca na tworzeniu obrazu na powierzchni podłoża za pomocą matrycy, która wykonana jest ze specjalnie utkanej siatki z włókna, najczęściej poliestrowego lub stalowego, napiętej na specjalnych ramach. Dzięki obróbce fotochemicznej, na szablonie powstają miejsca w postaci miniaturowych otworów, przez które przedostaje się farba na powierzchnię podłoża. Poprzez stosowanie różnych rodzajów splotu siatek możemy kontrolować dokładną ilość, grubość warstwy dostarczanej farby. W sitodruku pojęcie „farba” oznacza niemal dowolną substancję, którą można przepuścić przez siatkę. Taka technologia otwiera wiele możliwości. Sitodruk pozwala drukować praktycznie na wszystkich podłożach - papierze, kartonach, tworzywach, tkaninach, foliach, szkle czy metalu. Dzięki możliwości stosowania różnych nośników jako farb, znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Przykładowo, drukując farbą zawierającą srebro można drukować ścieżki przewodzące prąd. I tak dzięki tej technice powstają szyby grzewcze w samochodach, podgrzewane fotele, wyświetlacze smartfonów, elementy AGD i wiele innych, o których mógłbym mówić godzinami.