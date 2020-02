Alarm bombowy w szkole w Łaziskach Górnych. Uczniowie ewakuowani.

Alarm bombowy w Łaziskach Górnych

Dziś, tzn. 18 lutego, policjanci z Mikołowa otrzymali zgłoszenie o podłożeniu ładunku na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, w której znajduje się także oddział przedszkolny, w Łaziskach Górnych.

- Na miejscu pracują obecnie wszystkie możliwe służby - policja, straż pożarna, a także grupa pirotechniczna - powiedziała nam sierż. szt. Ewa Sikora, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

Budynek szkoły jest sprawdzany. 347 dzieci, a także 37 nauczycieli wraz z obsługą zostali ewakuowani.

- Wszyscy są bezpieczni - obecnie znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 - dodaje sierż. szt. Ewa Sikora.

Co grozi za wywołanie fałszywego alarmu bombowego?

Jeśli okaże się, że był to fałszywy alarm bombowy wtedy osoba, która odpowiada za tego typu działanie angażujące służby (straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe), może trafić do aresztu na 30 dni, zostać skazana na miesięczną karę ograniczenia wolności lub konieczności zapłacenia grzywny w wysokości do 1,5 tys. zł. Skazanym za wszczęcie alarmu może zostać nawet osoba w wieku 15 lat.