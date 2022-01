Antyszczepionkowcy wysłali groźby śmierci do burmistrza Mikołowa

"EGZEKUCJA - Stanisławie Piechula nadszedł twój czas, nasza organizacja Rewolucyjna Armia Polaków wydała na ciebie wyrok śmierci za zbrodnie przeciwko Polakom i promocję przymusu szczepień eksperymentalną terapią genową, przez całe życie byłeś bezlitosny więc i my nie okażemy ci jej podczas egzekucji."

Na skrzynkę mailową Urzędu Miejskiego w Mikołowie przyszła wiadomość zaadresowana do Stanisława Piechuli:

Sprawa została zgłoszona na policję

Burmistrz zapewnił, że pomimo gróźb, będzie nadal zachęcał do szczepień. - Uważam, że jest to najlepszy sposób zabezpieczenia się przed koronawirusem. Szczególnie jest to ważne dzisiaj, gdy przekraczamy w Polsce tragiczną liczbę ponad 100 tysięcy osób zmarłych z powodu zakażenia covid. Jestem przekonany, że wielu z nich mogłoby żyć, gdyby w porę się zaszczepili - stwierdził Stanisław Piechula.

Przesłaną do urzędu groźbę, burmistrz przekazał policji.