Arkadiusz Kremza, mikołowski poeta, nie żyje. Znamy datę pogrzebu

Spotkaliśmy się w czwartek (23.04) po niemal dwóch miesiącach niewidzenia się, pogadaliśmy z godzinę i rozstaliśmy się tradycyjnym „nara” , a nazajutrz dostałem wiadomość, że nie żyje. To niewyobrażalne - mówi Maciej Melecki, dyrektor Instytutu Mikołowskiego, poeta i wieloletni przyjaciel śp. Arkadiusza Kremzy.

Połączyła ich poezja.

Poezja była czymś najistotniejszym dla Arka, czymś, co nadawało sens jego życiu. On sam był bardzo bujną osobowością napromieniowaną życiowym artyzmem. Jego sposób bycia, wypowiadania się, funkcjonowania - to wszystko było takie artystyczne. Widać było, że to ktoś, kto patrzy szerzej, głębiej, wrażliwiej na rzeczy z pozoru banalne, mało istotne. Był poetą całym sobą - nie tylko w tym, jak pisał, ale też jak żył. Imponowało mi jego poczucie humoru zabarwione cierpką ironią. Do tego niesamowita bystrość umysłu, ogromna inteligencja, nieokiełznana wyobraźnia - a wszystko to znajdowało ciekawe ujście w jego poezji