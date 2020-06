Czołowe zderzenie osobówek w Łaziskach Górnych ZDJĘCIA. Dziecko trafiło do szpitala

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek późnym popołudniem na jednej z ulic w Łaziskach Górnych. Kierująca volkswagenem mieszkanka Chudowa zjechała na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia z osobowym fordem. Dwie osoby trafiły do szpitala.