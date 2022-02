Dziewczyna z pow. mikołowskiego o krok od reprezentowania Polski na 66. Konkursie Piosenki Eurowizji

Dziewczyna z powiatu mikołowskiego o krok od reprezentowania Polski na 66. Konkursie Piosenki Eurowizji w maju 2022 roku.

Daria Marcinkowska to 26-letnia wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, która jesienią 2019 brała udział w 10. edycji telewizyjnego talent showThe Voice of Poland. W ostatnich miesiącach podbiła krajowe radiostację utworem Paranoia. Tę piosenkę zaprezentowała w sobotę, 19 lutego, w programie TVP2 Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!, stanowiącym finał krajowych eliminacji do 66. Konkursu Piosenki Eurowizji.