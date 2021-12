Gdzie na spacer do 21 km od Mikołowa. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 4 - 5 grudnia?

Wycieczki ze spacerem w okolicy Mikołowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 21 km od Mikołowa, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 grudnia w Mikołowie ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 05 grudnia w Mikołowie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🌳 Trasa spacerowa: Parkowe tuptanie

Stopień trudności: 2

Dystans: 8,62 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podejść: 1 117 m

Suma zejść: 1 073 m

Spacerowiczom z Mikołowa trasę poleca Sylas

Temperatura -6. Super pogoda, śnieg ubity dobrze trzyma kije, miejscami ślisko. Ścieżki dziś wybrałam mniej uczęszczane. Polecam.

