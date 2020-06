Gwałtowne ulewy i burze w woj. śląskim. Kilkaset interwencji strażaków. Połamane drzewa, zalane drogi i piwnice [ZDJĘCIA]

Zapowiedziane w prognozach burze mocno dały się we znaki mieszkańcom centralnej części województwa śląskiego. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z gwałtownymi burzami na terenie województwa śląskiego od godz. 7.30 18 czerwca do godz. 6.00 19 czerwca odnotowano 407 interwencji związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (w tym 265 przyborów wód, 216 pompowań, 42 wiatrołomów).

O sile żywiołu jako pierwsi przekonali się mieszkańcy Bytomia. Około południa 18 czerwca doszło tam do zalania kilku ulic, co sparaliżowało ruch w mieście. Podtopione zostały piwnice, a woda zalała samochody. Najgorzej sytuacja wyglądała na ul. Piłsudskiego, która przy każdych gwałtownych opadach zamienia się w rwącą rzekę.

W skutek intensywnych opadów deszczu oraz niemożności odpompowania nagromadzonej wody, droga DK94 w Bytomiu od ul. Andersa do ul. Racjonalizatorów została zamknięta do dnia 19 czerwca. Objazd wyznaczono ul. Warszawską.

Pogoda nadal kapryśna

Z wydanego przez IMGW alertu burzowego na 19 czerwca wynika, że burze prognozowane są na przeważającym obszarze kraju, jednak najsilniejsze wystąpią od Pomorza, przez centrum po południe kraju. Głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, do 20-30 mm/h, lokalnie do 50 mm, porywy wiatru do 80-90 km/h, opady gradu o średnicy do 3-4 cm. Nie można również wykluczyć wystąpienia trąb powietrznych.