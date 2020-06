Jeździł po Mikołowie mając blisko 4 promile alkoholu!

W czwartek 4 czerwca po godzinie 22.00 dyżurny mikołowskiej policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że ulicami Mikołowa porusza się osobowy fiat, którego kierujący może być pod wpływem alkoholu. Świadek zajścia nabrał podejrzeń, kiedy kierowca samochodu kilka razy zboczył z drogi i prawie trzy razy ugrzązł w poboczu. Dzięki pomocy swojego pasażera udało mu się jednak wyjść z chwilowej opresji. Wątpliwy rajd po mieście zakończył się na szczęście dosyć szybko, bowiem niedługo po zgłoszeniu, 36-latek został zatrzymany przez stróżów prawa z miejscowej drogówki na ulicy Podleskiej.

Badanie stanu trzeźwości kierującego dało wynik pozytywny: blisko 4 promile w organizmie. Na dodatek okazało się także, że mikołowianin, już od 2009 roku, ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sporządzona ze zdarzenia dokumentacja trafiła właśnie do mikołowskich kryminalnych, którzy po przeprowadzeniu czynności, skierują sprawę do sądu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości, a także prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień grozi do 2 lat pozbawienia wolności.