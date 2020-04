Kierowca autobusu odpowie przed sadem za spowodowanie kolizji w Mikołowie

Do niefortunnej kolizji doszło w miniony piątek 3 kwietnia przed godziną 16.00. Autobus miejski, na trasie z Mikołowa do Gliwic, wpadł do rowu. Jak ustalili skierowani na miejsce mundurowi z miejscowej drogówki, kierujący pojazdem, jadąc ulicą Gliwicką, w pewnym momencie, z niewyjaśnionych przyczyn, nagle zjechał z trasy. W chwili zdarzenia w autobusie przebywało dwoje pasażerów. Na szczecie nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Kierowca, 59-latek z Tychów, był trzeźwy. Policjanci chcieli wypisać mu mandat, jednak okazało się, że w połowie marca br. upłynął termin ważności jego prawa jazdy. W związku z tym sporządzona została dokumentacja, która wkrótce trafi do Sądu Rejonowego w Mikołowie. Tyszaninowi grozi grzywna.