Kończy się pierwszy etap budowy centrum przesiadkowego w Mikołowie

Idea jest taka, by było to miejsce, w którym transport prywatny łączyć się ma z transportem publicznym. Mieszkańcy będą tutaj dojeżdżać samochodem, motocyklem czy rowerem, skąd przesiadać się będą na autobus lub pociąg. Nowy obiekt w Mikołowie będzie wyposażony w niezbędną do obsługi podróżnych infrastrukturę, czyli w miejsca parkingowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów czy systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się z rozkładem jazdy lub siecią komunikacyjną.

Koszt całej inwestycji szacowany jest na 21 milionów złotych. 13 milionów z tej kwoty to dofinansowanie unijne.

Urzędnicy z Mikołowa mówią, że najważniejsze prace pierwszego etapu inwestycji czyli budowa łącznika pomiędzy ulicami Kolejową i Waryńskiego oraz budowa parkingu na 176 pojazdów zostanie ukończona w terminie. W terminie przedłużonym, bo pierwotnie pierwszy etap miał być zakończony już w styczniu.

- Termin przekazania całości robót został jednak wydłużony do 30 kwietnia i jest spowodowany wykonaniem robót dodatkowych. Do wykonania zostało także oznakowanie poziome i pionowe. Do końca wyznaczonego terminu prace te będą zrealizowane - zaznacza Tomasz Rogula, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Mikołowie.