Policja przypomina, że kary te mogą być znacznie wyższe.

Koronawirus. Pierwsze grzywny po 5 tys. zł w pow. mikołowskim

Każdego dnia policjanci sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek i pozostają w miejscu zamieszkania. W zakresie tym mundurowi ściśle współpracują ze służbami sanitarnymi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - policjanci wyciągają konsekwencje - nakładają mandaty, kierują sprawy do sądu i przekazują informacje do inspektorów sanitarnych w terenie.