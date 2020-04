Kwarantanna w ośrodku dla osób niepełnosprawnych w Borowej Wsi

- Pracownicy niby są na kwarantannie, ale jednocześnie w pracy. Osoby z zewnątrz (np. tacy, którzy dowożą jedzenie) mają pełny strój ochronny. Ci, którzy są zamknięci z podopiecznymi, mają tylko rękawiczki i maseczki. Śpią na materacach wśród podopiecznych. Zamknięci są ci, którzy byli na dziennej zmianie. Zawrócono ich z domów godzinę po pracy, więc kontakt z rodzinami mieli. Zamknęli też tych, co przyszli na nockę, ich i ich rodzin raczej nikt nie uprzedził, po prostu przyszli do pracy i nie pozwolono im wyjść - opowiada członek rodziny pracownika ośrodka.

Zapytaliśmy dyrekcję ośrodka, jak wygląda sytuacja na miejscu. Dyrektor, razem z pracownikami i kierownictwem również przebywają na kwarantannie w ośrodku. - Osoba, która jeździła na dializy do Rudy Śląskiej przywiozła nam koronawirusa do ośrodka. Odizolowaliśmy ją i wykonane zostały badania. Jej wynik był pozytywny - mówi mówi dyrektor ośrodka Dariusz Latos.

Pracownicy wrócili do ośrodka po telefonie od kierownictwa. - Były osoby, które nam odmówiły, ale ktoś musi zostać przy łóżkach. To jest 156 osób do opieki. Dzwoniliśmy do pracowników, że jest taka sytuacja i pytaliśmy, czy przyjdą tutaj, bo wiadomo szybciej sanepid wykona testy. No i przyjechali - dodaje Dariusz Latos.