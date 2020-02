Łaziska Górne: Dotkliwie pobił siostrę. Kobieta trafiła do szpitala.

Policjanci z Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych zatrzymali mężczyznę, który w minionym tygodniu dotkliwie pobił swoją siostrę. Mężczyzna wpadł w szał, gdyż podejrzewał ją, że zabrała mu jego narzędzia do pracy. Kobieta trafiła do szpitala, awanturnik zaś do policyjnej izby zatrzymań.