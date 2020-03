Mieszkańcy pow. mikołowskiego odpowiedzą za złamanie kwarantanny

O sytuacji został powiadomiony Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który może nałożyć karę w wysokości nawet 30 tysięcy złotych. Oprócz tego, osoby te będą tłumaczyć się w sądzie.

Do przypadków niedostosowania się do kwarantanny doszło na terenie Łazisk Górnych 23 oraz 26 marca. W obu sytuacjach policjanci nie zastali w domu osób, które powinny podporządkować się tym regułom. Jeden z mężczyzn - 50-latek poszedł do sklepu, drugi - 28-letni - jak wyjaśnił później policjantom, wybrał się "tylko do samochodu". Mundurowi sporządzili stosowną dokumentację. Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Muszą się także liczyć konsekwencjami ze strony służb sanitarnych.

Policjanci przypominają o konieczności stosowania się do kwarantanny. Każda osoba, która nie stosuje się do zaleceń, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 kodeksu wykroczeń (kara nagany lub grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych) bądź z art. 165 kodeksu karnego. Za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób grozi kara nawet do 8 lat więzienia.

Ponadto, o naruszeniach każdorazowo informowana jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, który to organ może nałożyć karę finansową w wysokości nawet 30 tys. zł.