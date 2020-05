Mieszkaniec Mikołowa kierował samochodem, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie!

Kierujący fordem fiesta został zatrzymany w sobotę 16 maja o godzinie 15:50 w Mikołowie na ulicy Okrzei. Uwagę policjantów zwrócił tym, iż przedniego dnia podobny samochodów uczestniczył w kolizji drogowej w centrum miasta, a kierujący oddalił się z miejsca zdarzenia. Zgłoszenie doskonale zapamiętali wówczas policjanci, którzy tamtego dnia pełnili służbę. Dlatego też, kiedy w sobotę zauważyli forda - od razu przystąpili do kontroli.

Badanie stanu trzeźwości 38-latka wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Kolejnym krokiem mundurowych stało się sprawdzenie kierującego w policyjnych systemach. Okazało się, że mikołowianin juz od listopada 2016 roku ma, nadal aktywny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna nie był w stanie logicznie wytłumaczyć swojego postępowania.

Będzie miał za to okazję uczynić to przed sądem. Odpowie nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, ale także za niestosowanie się do postanowień sądu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.