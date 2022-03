Mikołów: miał dozór elektroniczny, ale nie przeszkodziło mu to oszukać przedsiębiorców. Usłyszał już 11 zarzutów

W sierpniu 2021 roku Prokuratura Rejonowa w Mikołowie zleciła mikołowskim policjantom przeprowadzenie dochodzenia. Dotyczyło ono oszustwa zgłoszonego przez trzy miejscowe firmy budowlane. Pokrzywdzeni dostarczyli kopie zgromadzonych dokumentów, w tym kopie faktur, wiadomości mailowych i zleceń przewozowych.

Do oszustw miało dochodzić od kwietnia do lipca 2021 roku. 29-letni mikołowianin, który podawał się za przedstawiciela należącej do swojego brata firmy, zlecił budowlańcom wykonanie szeregu usług, które zostały terminowo zrealizowane. Żadnej z wystawionych przez te firmy faktur nie zapłacił. Swoim kontrahentom przesyłał jednak sfałszowane, jak się później okazało, potwierdzenia przelewów gotówki.

Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP rozpoczęli wnikliwą analizę materiału dowodowego, poszerzając go jednocześnie o przesłuchania świadków i inne ustalenia. Okazało się również, że wskazany przez pokrzywdzonych mężczyzna miał już na swoim koncie liczne wcześniejsze oszustwa. W chwili, gdy miał się dopuścić kolejnych przestępstw, 29-letni mikołowianin odbywał właśnie karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.