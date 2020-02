Mikołów przeciw linii kolejowej do CPK. Konsultacje w mieście potrwają do 10 marca

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 10 lutego tego roku podał na swojej na stronie internetowej informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących budowy nowych linii kolejowych i tras drogowych prowadzących do przyszłego portu. Jak czytamy, powstać ma 12 szlaków kolejowych. Łączą one poszczególne regiony kraju z przyszłym CPK, które ma być zlokalizowane pomiędzy Warszawą, a Łodzią. Jedna z linii kolejowych – nr 170 – ma przebiegać właśnie przez Mikołów.

- Mieszkańcy Mikołowa doskonale rozumieją konieczność skomunikowania poszczególnych regionów kraju z przyszłym Centralnym Portem, jednak absolutnie nie może się to odbywać kosztem mieszkańców naszego miasta ani chronionego obszaru Śląskiego Ogrodu Botanicznego, który jest największym obiektem tego rodzaju w Polsce, i na który miasto poniosło wielomilionowe nakłady. Planowane linie kolejowe przecinają wiele istniejących domów, a także biegną wzdłuż wielu nowych osiedli. Ponadto stoją one w sprzeczności z realizowanymi i planowanymi inwestycjami przyrodniczymi, budowlanymi i drogowymi w Mikołowie. Negatywnie opiniujemy przedstawione przez CPK plany i składamy swój protest w tej sprawie - mówi burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.

Informacja wywołała silny niepokój i sprzeciw mieszkańców. Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula przygotował protest i negatywną opinię dotyczącą przebiegu korytarzy linii kolejowych. Pismo zostało omówione z mieszkańcami 17 lutego podczas spotkania w sołectwie Mokre, zorganizowanego przez sołtysa Sławomira Fudalę. Do jego treści dodane zostaną uwagi i spostrzeżenia mieszkańców.

W Mikołowie niezrozumienie budzi także fakt, że nie ma planów na modernizację i wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej, w tym mikołowskiego dworca i właśnie budowanego dużego centrum przesiadkowego, z czego gmina i mieszkańcy byliby z pewnością zadowoleni, zyskując nowe połączenia i sprawniejszą komunikację. To fakt, bo linia z Katowic do Rybnika, która przebiega właśnie przez m.in. Mikołów, jest jednotorowa. Pociągi muszą mijać się i oczekiwać na siebie na wybranych stacjach, co czasem powoduje opóźnienia i znacznie ogranicza przepustowość. Od lat nie udaje się tu zbudować drugiego toru.