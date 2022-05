Mikołów: są pieniądze z Polskiego Ładu, będą strategiczne inwestycje w powiecie, mieście i gminach

Premier powiedział: każda gmina, każdy powiat, każde województwo jest ważne. Każde chce się rozwijać. Program Inwestycji Strategicznych jest najbardziej potrzebnym programem dla zrównoważonego rozwoju Polski. I cieszymy się, że każda gmina, również w powiecie mikołowski dostaje spore środki na swoje inwestycje. Nie ukrywam satysfakcji z tego, że powiat mikołowski znajduje się w czołówce powiatów. Dostał blisko 90 mln zł. To naprawdę duża kwota. Cieszę się, że mogłam zabiegać o te środki i doprowadzić do tego, że jesteśmy wśród wielkich zwycięzców tego programu. To są pieniądze na drogi, kanalizacje szkoły, przedszkola, żłobki. Powiat mikołowski otrzymuje w całości ponad 70 mln zł: Orzesze - prawie 13 mln zł, Łaziska Górne - ponad 13 mln, gmina Ornontowice -prawie 10 mln zł, Mikołów - prawie 25 mln zł, Wyry - 10 mln zł. To są kwoty przewyższające maksymalne pułapy. Te pieniądze będą służyć mieszkańcom. Pójdą na realizację pięknych, potrzebnych projektów. Jedne są mniejsze, inne większa, ale łączy je jedno: trafiają w samo sedno oczekiwań społecznych i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju powiatu mikołowskiego - mówiła europosłanka Izabela Kloc.