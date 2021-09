Mikołów: wybuchowe znalezisko grzybiarza. Interweniowali saperzy

15 września mikołowska policja otrzymała niecodzienne zgłoszenie od jednego z mieszkańców. Mężczyzna podczas popołudniowego spaceru natrafił na nietypowe znalezisko. W Mikołowie na terenach leśnych w rejonie zbiornika wodnego Starganiec, grzybiarz znalazł przedmiot z okresu II wojny światowej.

Na miejsce zgłoszenia, oddelegowano policjanta specjalizującego się w zabezpieczeniach pirotechniczno-minerskich.

Jak podaje policja, po wydzieleniu strefy bezpiecznej przystąpiono do czynności identyfikacyjnych. Wykazały one, że znalezisko to pocisk artyleryjski o średnicy 150 milimetrów oraz granat moździerzowy średnicy 107 milimetrów. Ujawnione przedmioty zostały zabrane przez patrol minerski gliwickiej jednostki wojskowej.