Mikołów: Wypadek w Bujakowie. Kobieta w BMW wjechała pod pociąg na przejeździe kolejowym

Wypadek w Mikołowie. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę 3 czerwca w Mikołowie na ul. Myśliwskiej - to droga łącząca Bujaków z Łaziskami. 48-letnia kobieta kierująca bmw podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy zderzyła się z pociągiem osobowym relacji Racibórz - Katowice. Kobieta z urazem kręgosłupa została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.