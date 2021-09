Minusy mieszkania w Mikołowie? Na to wskazują mieszkańcy! Zgodzisz się? HAD

Jakie są minusy życia w Mikołowie? Spytaliśmy o to samych mieszkańców. Zobaczcie, co wskazali. Zobacz kolejne plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE >>> Zobacz galerię (14 zdjęć)

Minusy mieszkania. Mikołów - jak każde miasto, ma swoje plusy i minusy. O te ostatnie postanowiliśmy spytać samych mieszkańców na naszym profilu na Facebooku. Co według Was jest u nas do poprawy? Okazuje się, że... całkiem sporo rzeczy! Sprawdźcie je sami w naszej galerii.