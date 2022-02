Na tropie jeża i rodzinne odkrywanie świata przyrody na Sośniej Górze. „Ferie z Ogrodem” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Wśród wielu propozycji spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych, które w tym roku w województwie śląskim potrwają od 14 do 27 lutego, z inicjatywą wychodzi także Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Organizatorzy „Ferii z Ogrodem” zapraszają rodziny z dziećmi do aktywnego udziału w wydarzeniach na Sośniej Górze.

Na tropie jeża

Jedną z atrakcji tegorocznych ferii w Śląskim Ogrodzie Botanicznym będzie gra terenowa zatytułowana „Świat według Jeża”. Zabawa będzie polegać na poznawaniu fascynującego świata jeży, które odbywają nocne wędrówki, myszkując w poszukiwaniu pożywienia, a na zimę zapadają w głęboki sen. Jak twierdzą organizatorzy, w tym roku jedno z tych uroczych, dzikich i tajemniczych zwierzątek, za wcześnie się obudziło. Uczestnicy będą podążać za jeżem, by poznać jego intrygujący świat. Do zabawy będzie można przystąpić w dowolnym momencie w godzinach od 10 do 15. Aby wyruszyć w trasę ze swoją rodziną, wystarczy ciepło się ubrać i pobrać mapę z okienka przy dziedzińcu. Koszt udziału w grze to 8 zł (od dziecka).