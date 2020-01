Pobicie w Łaziskach Górnych. Zaatakowali mężczyzn na ogródkach działkowych.

Jak wynika z ustaleń śledczych, do zdarzenia doszło w czwartek 2 stycznia w godzinach wieczornych Łaziskach Górnych przy ulicy Ogrodowej. To tam dwaj mężczyźni w wieku 20 i 28 lat napadli na znajdujące się na jednym z ogródków działkowych osoby, kopiąc i uderzając ich po całym ciele, następnie dokonali kradzieży rzeczy należących do swoim ofiar, tj. zegarka, telefonu komórkowego oraz telewizora. Niedługo po zdarzeniu jeden z pokrzywdzonych zgłosił się do Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych zawiadamiając mundurowych o całej sytuacji.

W wyniku podjętych działań policjantom udało się ustalić tożsamość napastników i zatrzymać ich. Okazało się wówczas, iż w zdarzeniu brała udział też młoda kobieta, 19-letnia mieszkanka Łazisk Górnych. Ona również trafiła w ręce stróżów prawa.

W miniony weekend cała trójka uszyła zarzuty, z czego najpoważniejsze - rozboju - skierowane były wobec zatrzymanych mężczyzn. Sąd Rejonowy w Mikołowie przychylił się do wniosku śledczych o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Najbliższe 3 miesiące agresorzy spędzą za kratkami. Grozi im do 12 lat więzienia.