Pociągi InterCity nie zatrzymują się w Mikołowie. Przewoźnik każe pasażerom jechać do Tychów lub Katowic ZDJĘCIA

Na dworcu w Mikołowie codziennie zatrzymuje się wiele pociągów Kolei Śląskich i Przewozów Regionalnych. W Sieciowym Rozkładzie Jazdy Pociągów można też zobaczyć pociągi dalekobieżne. W kierunku Rybnika tuż po północy przez Mikołów przejeżdża "Chopin" z Warszawy do Wiednia i Pragi, około południa "Batory" z Warszawy do Budapesztu - oba w kategorii InterCity, a popołudniu EIC Sobieski z Gdyni do Wiednia. Z powrotem rano jedzie "Chopin" do stolicy, a popołudniu "Sobieski". "Batory" w drodze powrotnej jedzie przez Tychy.

- Niestety, żaden z nich nie zatrzymuje się w Mikołowie - żalą się mieszkańcy. - Zostało napisane pismo otwarte do burmistrza Mikołowa i starostwa mikołowskiego, metropolii, województwa śląskiego, mediów i IC. Zareagowała - dodają.

Pociągów pospiesznych w Mikołowie nigdy nie było wiele, ale był czas, gdy normalnie się na tej stacji zatrzymywały. W latach 80. można było wsiąść do pociągu Ełk-Rybnik, a jeszcze całkiem niedawno do pociągów "Hutnik" z Raciborza do Warszawy i Olsztyna czy "Skarbek" z Raciborza do Katowic. Oprócz Mikołowa pociągi te zatrzymywały się również w Orzeszu i Leszczynach. Dało się? Dało. Teraz już nie.