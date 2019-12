Pogoda na tydzień dla Mikołowa. Prognoza na 7 dni od 23.12. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu w Mikołowie

Pogoda w Mikołowie na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody dla Mikołowa. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Mikołowie? Porównaj prognozę pogody od jutra, 23.12), do niedzieli, 29.12 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Mikołowie: poniedziałek, 23.12 W ciągu dnia w poniedziałek w Mikołowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Mikołowie w poniedziałek wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 27 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w poniedziałek:

przelotne opady. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 2 do 4 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Mikołowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 23.12.2019: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 27 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Mikołowie: wtorek, 24.12 Spodziewana temperatura we wtorek w Mikołowie to 5°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Mikołowie we wtorek wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie we wtorek:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 1 do 3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Mikołowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 24.12.2019: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Mikołowie: środa, 25.12 Spodziewana temperatura w środę w Mikołowie to 4°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Mikołowie będzie na poziomie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w środę:

przelotne opady. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. 1 do 3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Mikołowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 25.12.2019: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Mikołowie: czwartek, 26.12 W ciągu dnia w czwartek w Mikołowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Mikołowie wynosić będzie 50%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w czwartek:

przelotne opady deszczu i śniegu. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Mikołowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 26.12.2019: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Mikołowie: piątek, 27.12 Za dnia w Mikołowie słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 0°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Mikołowie wynosić będzie 50%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w piątek:

deszcz ze śniegiem. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Mikołowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 27.12.2019: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Mikołowie: sobota, 28.12 Za dnia w Mikołowie słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Mikołowie będzie na poziomie 50%. Może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północno-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w sobotę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -3 do -1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Mikołowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 28.12.2019: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Mikołowie: niedziela, 29.12 Za dnia w Mikołowie słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów snow w Mikołowie wynosić będzie 50%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w niedzielę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -4 do -2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Mikołowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 29.12.2019: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

