Pogoda na tydzień w Mikołowie. Sprawdź prognozę na najbliższe 7 dni od jutra (1.03) do poniedziałku

Pogoda na tydzień w Mikołowie: wtorek, 1.03

W ciągu dnia we wtorek w Mikołowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do -7°C.

Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Mikołowie będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -9°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie wschodnio-północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Pogoda na tydzień w Mikołowie we wtorek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -8 do -6 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 1.03.2022: