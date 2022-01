Pogoda na tydzień w Mikołowie. Sprawdź prognozę na najbliższe 7 dni od jutra (29.01) do piątek

Pogoda w Mikołowie na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Mikołowie? Porównaj prognozę pogody od jutra, 29.01), do piątek, 4.02 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Mikołowie: sobota, 29.01 Za dnia w Mikołowie słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Mikołowie w sobotę wynosić będzie 90%. Może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 31 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w sobotę:

opady śniegu rozwijające się po południu. Maks. temp. 0 do 2 °C z prawie stałą temperaturą w nocy.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 29.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 31 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 90%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

Pogoda na tydzień w Mikołowie: niedziela, 30.01 W ciągu dnia w niedzielę w Mikołowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 3°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Mikołowie w niedzielę wynosić będzie 70%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 45 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w niedzielę:

wietrznie, deszcz ze śniegiem. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 30.01.2022: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 45 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.7

Pogoda na tydzień w Mikołowie: poniedziałek, 31.01 Za dnia w Mikołowie słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Mikołowie będzie na poziomie 70%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w poniedziałek:

przelotne opady śniegu rozwijające się po południu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 31.01.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Mikołowie: wtorek, 1.02 Spodziewana temperatura we wtorek w Mikołowie to 1°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Mikołowie we wtorek wynosić będzie 80%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie we wtorek:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. -1 do 2 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 1.02.2022: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Mikołowie: środa, 2.02 Spodziewana temperatura w środę w Mikołowie to 2°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 0°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Mikołowie będzie na poziomie 80%. Może spaść od 2 do 3 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 30 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w środę:

lekkie opady śniegu. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 2.02.2022: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 30 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Mikołowie: czwartek, 3.02 Za dnia w Mikołowie słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z czwartek na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Mikołowie będzie na poziomie 70%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w czwartek:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 3.02.2022: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

Pogoda na tydzień w Mikołowie: piątek, 4.02 Za dnia w Mikołowie słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z piątek na sobotę temperatura może spaść do -1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Mikołowie wynosić będzie 50%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Mikołowa, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 25 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Mikołowie w piątek:

deszcz ze śniegiem. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 4.02.2022: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 25 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.6

