Pogoda w Mikołowie. Jaka będzie dzisiaj (w niedzielę, 28.06) pogoda? Jaka temperaturę pokażą termometry?

W szczytowym momencie w ciągu dnia temperatura powietrza osiągnie dzisiaj 28°C w cieniu. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 17°C. Dzisiaj prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 10 %. Dzisiaj nie są spodziewane żadne opady.

Zgodnie z prognozą pogody Mikołowa, dzisiaj (28.06) wiatr może osiągnąć w porywach do 14 km/h. W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić 18°C. Kierunek wiatru będzie zachodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.