Pracownica mikołowskiego banku oszukiwała klientów. Wyłudziła sporo pieniędzy.

W jednym z przypadków doszło także do sytuacji, kiedy klient nieświadomie podpisał umowę pożyczki. W niektórych przypadkach 41-latka dodatkowo fałszowała podpisy klientów na dyspozycjach wypłaty.

Wykorzystując pozyskane zaufanie, kobieta znalazła sposób na dodatkowy zastrzyk gotówki dla siebie. Okazało się bowiem, iż od grudnia 2015 roku do lipca 2019 r. wyłudzała drobne sumy pieniędzy z rachunków bankowych swoich klientów w ten sposób, że obsługując poszczególne ich sprawy, podsuwała im do podpisu zlecenia wypłaty gotówki.

Kobieta wczoraj usłyszała zarzuty przywłaszczenia pieniędzy oraz fałszowania dokumentów. W trakcie przesłuchania tłumaczyła, że potrzebowała dodatkowych środków do życia. Przyznała się do zarzucanych czynów i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Grozi jej do 5 lat więzienia.