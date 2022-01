Prasówka Mikołów 15.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mikołowie nie minęło Cię nic ważnego

Śmiertelny wypadek w Hucie Katowice jest na etapie śledztwa. Szef firmy odpowiedzialnej za to tragiczne zdarzenie usłyszał prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

To nie są dobre informacje! Już od kilku tygodni malała liczba nowych zakażeń - w przeciwieństwie do liczby zgonów, która wciąż utrzymywała się na wysokim poziomie - a dziś duży wzrost! Jak poinformowało w piątek 14 stycznia Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby było 16 047 nowych zakażeń - to wzrost o ok. 35 proc. do ubiegłego piątku! Zgonów było 423 - to również wzrost, i to o aż ok. 62 proc. do ubiegłego piątku!