Prasówka Mikołów 21.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mikołowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Mikołów 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Częstochowskie Saint Tropez - tak o Blachowni i znajdującym się w niej Zalewie mówiono w latach 60. i 70. XX wieku. Nic dziwnego w ciepłe dni latem odpoczywały tam tysiące częstochowian i mieszkańców regionu. Później Zalew przez wiele lat był nieco zapomniany, a sprawy własnościowe torpedowały jego rewitalizację. Dzisiaj Zalew w Blachowni znów odzyskuje blask, dzięki inwestycji prowadzonej przez tamtejszy urząd. Zobaczcie nasze zdjęcia, a przekonacie się, że to magiczne miejsce.

Co weekend w klubach woj. śląskiego bawiły się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Do kiedy?