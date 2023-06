Prasówka Mikołów 3.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mikołowie nie minęło Cię nic ważnego

Są pierwsze decyzje nowego metropolity katowickiego, abp. Adriana Galbasa. Są to nominacje na stanowiska kanclerza kurii metropolitalnej i rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Pierwszym został ks. dr Tomasz Wojtal, drugim - ks. dr Krzysztof Matuszewski. Co z dotychczasowymi biskupami pomocniczymi?

Początek czerwca to czas, gdy uczelnie rozpoczynają rekrutację na studia. Sporo szkół wyższych proponuje nowe kierunki, by zachęcić młodych ludzi do podjęcia nauki. Zarządzanie państwem, archeometria, gastronomia i catering dietetyczny – to tylko niektóre dziedziny, które studenci będą mogli zgłębiać od roku akademickiego 2023/2024.