Prasówka Mikołów 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mikołowie nie minęło Cię nic ważnego

W minioną niedzielę, 6 września, przy skrzyżowaniu ulicy Pszczyńskiej z Rybnicką w pow. mikołowskim doszło do kolizji z udziałem dwóch kobiet kierujących samochodami osobowymi. Jedna z nich dachowała. 36-letnia mieszkanka pow. wadowickiego została ranna.

Mikołów jest piękny. Latem zachwyca przede wszystkim kompozycjami roślinnymi w dużych donicach - świetnie zestawione kwiaty z ozdobnymi trawami i roślinami o ozdobnych liściach. To wszystko podkreśla urodę mikołowskiej architektury.

W niedzielę 6 września na katowickim lotnisku Muchowiec. To było prawdziwe święto dla miłośników motoryzacji! Kliknij w :zobacz galerię".

Rajd Śląska to sportowa rywalizacja w ramach mistrzostw Polski, Motul HRSMP i mistrzostw Śląska. Będzie można zobaczyć współczesne i historyczne rajdówki – aż 117 samochodów wyruszy do rywalizacji ze Stadionu Śląskiego. Warto wiedzieć, że kończący rajd OS Miedźna będzie rozegrany jako Power Stage 100-lecia Powstań Śląskich.

To już prawie pewne, że w 2021 roku zapłacimy więcej za komunikację publiczną, której organizatorem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To cena pandemii COVID-19, z powodu której miasta dopłacą do transportu 20 milionów złotych. - Zobaczymy, na jakim poziomie zamkniemy tegoroczny budżet i dopiero wtedy będziemy uwzględniać zmiany w taryfie biletowej - zapowiedział Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.