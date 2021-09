Prasówka Mikołów 7.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mikołowie nie minęło Cię nic ważnego

To najwyższa wieża widokowa w Polsce! Nową atrakcją Świeradowa Zdroju jest od niedawna górująca nad całą okolicą wieża Sky Walk. Z wysokości ponad 60 metrów świat wygląda faktycznie zupełnie inaczej. Ale czy warto wspinać się na sam szczyt, a do tego zapłacić za bilet 49 zł?

Ślub córki Adama Małysza. Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w 4 września w Szczyrku. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia". Impreza trwała do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii.

Październik zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie studenci rozpoczęli już poszukiwania mieszkań w Katowicach. Portale mieszkaniowe rozgrzały się do czerwoności. Niektóre mieszkania już są wynajmowane i cieszą się dużym powodzeniem nie tylko w centrum. Wszystko wskazuje na to, że po półtorej roku nauki zdalnej, studenci śląskich uczelni wrócą do tradycyjnego kształcenia. Jakie mieszkania studenci mogą wynająć w Katowicach, gdzie kształci się ich ponad sto tysięcy? Zobaczcie!