Prasówka Mikołów 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mikołowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Mikołów 9.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Klienci T-Mobile mogą już rozpocząć przygodę z najnowocześniejszą generacją internetu, otwierającą drogę do zupełnie nowych możliwości: mogą podłączyć się do sieci 5G! Dzięki 1600 stacjom bazowym, zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca oferowana przez T-Mobile technologia 5G obejmie swoim zasięgiem aż 6 milionów Polaków.

Zastępca komendanta z Rybniku, potem komendant policji z Mikołowa, nadkom. Krzysztof Skowron, zginął w lipcu 2019 roku w tragicznym wypadku w Wełninie. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, skazał 54-letniego księdza z Bochni. Jak podaje "Gazeta Krakowska" - rok pozbawienia w zawieszeniu na trzy lata, grzywna oraz częściowe zadośćuczynienie - to kara, jaką wymierzył sąd duchownemu.