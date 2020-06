Próbował zabić sąsiada? 34-latek z Orzesza trafił do aresztu. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

W minioną sobotę przed 16.00 policjanci orzeskiej patrolówki zostali skierowani na interwencję do jednego z budynków wielorodzinnych na ulicy Gliwickiej. Według zgłoszenia, jeden z mieszkańców miał tam zostać pchnięty nożem. Na miejscu w jednym z mieszkań na podłodze, leżał 47-letni mężczyzna z widoczną raną w okolicy klatki piersiowej. Nieprzytomnemu policjanci udzielili pierwszej pomocy, wzywając jednocześnie karetkę pogotowia.

Pokrzywdzony błyskawicznie trafił do katowickiego szpitala, a mundurowi zajęli się ustalaniem okoliczności zdarzenia. Zebrany materiał dowodowy pozwolił dokładnie odtworzyć wydarzenia sobotniego popołudnia. Z ustaleń śledczych wynika, że doszło tam do nieporozumienia między sąsiadami. Po krótkiej szarpaninie, która miała miejsce na półpiętrze klatki schodowej, 34-latek pobiegł do swojego mieszkania, skąd zabrał kuchenny nóż. Następnie wrócił i, awanturując się dalej, pchnął ostrym narzędziem 47-latka, zadając mu cios w okolicę serca. Ranny mężczyzna zdołał wejść do jednego z mieszkań, gdzie stracił przytomność, a sprawca wrócił spokojnie do siebie.