Przegląd prasy 10.09.2021 Mikołów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

To jest chwila na którą czekają wszyscy miłośnicy grzybów! Obecnie jest ich wysyp w lasach. A gdzie najlepiej jechać? W woj. śląskim nie brakuje miejsc, gdzie można zbierać grzyby. Wcale nie trzeba po nie jechać w Bory Tucholskie, do Puszczy Solskiej czy w Bieszczady. Mamy przecież Beskidy, Jurę Krakowsko-Częstochowską, rybnickie lasy... Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Podpowiadamy i czekamy oczywiście na Wasze komentarze.

Imprezy w Beskidach! Zapowiada się naprawdę fajny weekend. Nie dość, że powinna dopisać pogoda, to jeszcze w sobotę i niedzielę w Beskidach będzie się sporo działo. Do wyboru jest kilkanaście ciekawych imprez, które zadowolą ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Oto przegląd najciekawszych imprez zaplanowanych na sobotę i niedzielę w Szczyrku, Wiśle, Kozach i kilku innych beskidzkich miejscowościach.

Polski Alarm Smogowy opublikował listę gmin, które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powietrze. W woj. śląskim to aż 36 gmin. Zobaczcie, które w których gminach mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z dopłat do wymiany kotłów.

Jeśli wejście po schodach na czwarte piętro zajmuje ci dłużej niż 1,5 minuty to znaczy, że twoje serce nie jest w najlepszej kondycji i przyda się wizyta u kardiologa - taki wniosek wynika z badań hiszpańskich naukowców zaprezentowanych podczas kongresu naukowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Test schodowy przeprowadzono na osobach cierpiących na chorobę niedokrwienną serca lub zagrożonych jej wystąpieniem, ale z powodzeniem każdy z nas może go wykonywać co jakiś czas. Dzięki temu z łatwością będzie można dostrzec sygnały ostrzegawcze wysyłane przez nasze serce i w porę zgłosić się do lekarza. Sprawdź, jak wykonać test schodowy.