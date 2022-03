Przegląd prasy 16.03.2022 Mikołów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

Samochody Google ponownie jeżdżą po całym kraju - robią zdjęcia do nowej aktualizacji popularnych Street View. Od marca do października 2022 roku samochody Google jeżdżą po drogach w niemal całej Polsce, w tym woj. śląskiego. W Śląskiem odwiedzą m.in. Bielsko-Białą, Bytom, Chorzów, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Rudę Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Tak więc, szykuje się aktualizacja zdjęć Waszych miejscowości w Street View! Które miasta jeszcze odwiedzą? Poniżej prezentujemy szczegółową LISTĘ.

Gniazdko z prądem pod prysznicem, latarnia na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych, drzewo przed przystankiem autobusowym, szyba w drzwiach do toalety czy ścieżka rowerowa przecięta barierami - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!" Pomysłowość ludzka nie zna granic! Kliknij w zdjęcia i przejdź do galerii.