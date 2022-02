Przegląd prasy 18.02.2022 Mikołów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

W kwietniu br. na terenie całego kraju rozpoczną się ćwiczenia wojskowe. Może dostać wezwanie każdy, kto złożył przysięgę i otrzymał przydział mobilizacyjny. Otrzymują je już także mieszkańcy województwa śląskiego. Ćwiczenia są obowiązkowe, a szanse, by ich uniknąć, niewielkie.

Cała Polska zna wrocławskie krasnale, ale czy wiedzieliście, że inne polskie miasta również mają swoje figurki-przewodników? Zwiedzanie historii danego miejsca w towarzystwie tych małych stworków może być świetnym pomysłem na spędzenie weekendu. Zajrzyjcie do naszej galerii i poznajcie rzeźby, które oprowadzą Was m.in. po Szczytnie, Wałbrzychu i Kołobrzegu.

Przez woj. śląskie przechodzi Orkan Dudley. Strażacy do godz. 15.00 interweniowali już prawie 600 razy. Wyjeżdżali do połamanych drzew, uszkodzonych dachów... Zobacz zdjęcia.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4/64GB szary (ZA5T0302SE)

Prasówka 18.02 Mikołów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Mikołowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Drapak dla kota to przedmiot obowiązkowy w każdym domu, w którym mieszkają mruczki. Jeżeli chcesz stworzyć czworonogom odpowiednie warunki do życia, powinieneś poznać powody, dla których kot ma potrzebę drapania przedmiotów. Dowiedź się, jaki drapak dla kota warto kupić i jak go ustawić, żeby futrzak chętnie z niego korzystał i nie niszczył mebli czy zasłon. Sprawdź, ile drapaków musisz mieć, jeśli w domu mieszkają dwa lub trzy koty.