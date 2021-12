Przegląd prasy 2.12.2021 Mikołów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mikołowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nie wolno TEGO jeść! Wyrzuć to zaraz z kuchni! Sklepy Biedronka, Lidl. Auchan... wycofują skażoną żywność. Poznaj LISTE!”?

Egzotyczne owoce stały się już niemal codziennością w wielu sklepach, ciągle też przybywa nowych gatunków. Wiele z tych owoców ma właściwości korzystne dla zdrowia, a co najważniejsze – są smaczne. Niektóre szczególnie warto spożywać sezonowo (np. granaty i liczi jesienią i zimą), bo właśnie wtedy dojrzewają w krajach pochodzenia i są najbardziej wartościowe. A co, gdyby mieć owoce egzotyczne w zasięgu ręki? Wiele z nich można wyhodować z pestki! Podpowiadamy, jak to zrobić.