Przegląd prasy 24.03.2022 Mikołów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

Bank ma zwracać pobrane przed wpisem do hipoteki opłaty - zaproponowało to w projekcie Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziś jest tak, że bank pobiera opłaty i prowizje przed wpisaniem hipoteki do księgi wieczystej. To dodatkowo obciąża konsumentów, których kredyty na własne mieszkanie lub dom i tak są już bardzo drogie. Projekt został złożony w poniedziałek 14 marca, a prace nad zmianą ustawy są planowane na II kwartał br.

Ceny chleba idą cały czas w górę. Ma to związek niestety z wieloma czynnikami. Wśród nich - wzrost cen gazu, energii oraz zbóż. Jak się jednak okazuje da się na chlebie zaoszczędzić. Wystarczy upiec go samemu. Sprawdź proste przepisy na domowe pieczywo, które nie powinny stanowić większego problemu. Domowy chleb to oszczędność, a także satysfakcja. Przekonaj się, jak prosto upiec chleb.