Przegląd prasy 26.06.2020 Mikołów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Mikołowie - kto wygrał? W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W całej Polsce lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00. Jakie są wyniki wyborów w Mikołowie? Jak głosowali mieszkańcy i jaka była frekwencja? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym materiale od razu po podaniu informacji przez PKW.

NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r.

Od początku pandemii freelancing zyskuje na popularności. Trudno się dziwić, skoro wiele osób straciło pracę przez COVID-19. Porównaj średnie zarobki na poszczególnych stanowiskach oraz zobacz, jak rozkładają się wynagrodzenia freelancerów.

Można powiedzieć, że się epidemia tli i że może to się dziać jeszcze miesiącami czy latami. Polaków jest 38 milionów, a kontakt z koronawirusem miał jak dotąd mniej niż jeden procent populacji. To oznacza, że ponad 99 procent populacji nie jest zakażona. Innymi słowy, my w całej swojej masie nie byliśmy zakażeni. W tym tempie, jakie jest teraz, ta pandemia może więc trwać miesiącami – mówi dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii