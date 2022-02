Przegląd prasy 28.02.2022 Mikołów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

Epo Trans Logistic Tychy z pomocą dla Ukrainy. Kończy się załadunek TIR-a. Jeszcze dziś ruszy w drogę. Ale zbiórka darów trwa. Prezes firmy, Piotr Ozimek, zapewnia, że pojadą kolejne TIR-y, jeśli będą miały z czym.

Każda pomoc się liczy! Policja Śląska apeluje o ratunek dla zaledwie miesięcznego Mikołaja chorego na SMA. Koszt terapii to ponad 9 milionów złotych. Jest to w tym momencie najlepszy możliwy ratunek dla małego chłopca. – Zapukam do każdych drzwi, by tylko znaleźć sposób na uratowanie Mikołajka… – pisze na portalu SiePomaga pani Małgorzata, mama Mikołaja.