Przegląd prasy 8.03.2022 Mikołów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mikołowa

Mikołowski Jarmark Staroci po raz kolejny zgromadził na rynku miłośników antyków. Spotykają się co miesiąc od ponad osiemnastu lat, w każdą pierwszą niedziele miesiąca. Na wydarzenie, organizowane przez Biuro Promocji Miejskiej Placówki Muzealnej w Mikołowie, przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski południowej.

Samochody trafiły na licytacje komornicze. Tym razem przedstawiamy samochody osobowe z terenu województwa śląskiego, które zostały wyrokiem sądowym przekazane na licytacje komornicze. Jest to okazja, aby taniej zakupić potrzebny nam sprzęt.

W województwie śląskim w 2021 roku pracowało 139,9 tys. Ukraińców. Najwięcej w sektorze magazynowym, budowlanym i transportowym. - Dobrowolne powroty Ukraińców do ojczyzny z pobudek patriotycznych mogą prowadzić do opóźnień na polskich budowach, które są silnie uzależnione od pracowników zza wschodniej granicy – uważa dr Damian Kazimierczak, ekspert Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Jego zdaniem, kłopoty te może dodatkowo spotęgować sektor transportowy, który także mierzy się z powrotami ukraińskich pracowników do ojczyzny. Polskie firmy budowlane wspierają jednak decyzje Ukraińców, a niektóre nawet gwarantują im miejsca pracy po powrocie.

Tysiące ludzi nie ma dzisiaj prądu w miastach województwa śląskiego. Tauron informuje o wyłączeniach energii elektrycznej w całym województwie śląskim. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO