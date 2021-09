Przegląd tygodnia w Mikołowie, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mikołowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.09 a 18.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Mikołowie. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, trwają jego poszukiwania”?

Przegląd tygodnia Mikołów od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Mikołowie. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, trwają jego poszukiwania Do tragicznego w skutkach potrącenia doszło w Mikołowie, przy ulicy Gliwickiej. Po godzinie 5 kobieta, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych, prawdopodobnie na czerwonym świetle, została potrącona przez samochód. Kierujący uciekł z miejsca zdarzenia. Trwa akcja poszukiwawcza sprawcy wypadku. Prawdopodobnie jechał skodą fabią. Policja prosi o pomoc świadków wypadku. 📢 Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2021 roku! Zobacz TOP 20 najczęściej nadawanych żeńskich imion Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2021 roku! Zastanawiacie się, jakie imię nadać dziecku? Zobaczcie, jak najczęściej rodzice nazywali swoje córki w pierwszej połowie 2021 roku. Portal dane.gov.pl opublikował zestawienie najpopularniejszych imion nadawanych od stycznia do czerwca 2021 r. Kliknij w galerię i zobacz!

📢 GIF wycofał sporo leków z aptek. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej apteczce. Są groźne! Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował właśnie nową listę leków wycofanych z aptek. Na liście preparatów, które znikną z półek aptek, znalazły się między innymi niektóre serie popularnych medykamentów stosowanych w leczeniu przeziębienia. Wycofano także lek na arytmię oraz preparaty stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka! Zobacz w naszej galerii, jakie preparaty wycofał w ostatnim czasie GIF i sprawdź, czy nie masz usuniętych z aptek leków w domu. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Tygodniowa prasówka 12.09-18.09.2021 Mikołów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mikołowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ktoś wciąga dzieci do samochodu w Śląskiem... - czyli rzecz o miejskich legendach. TAKIE rzeczy potrafią wymyślić ludzie Srebrny samochód krążył w pobliżu szkoły w Rydułtowach, kierowca miał zaczepiać dzieci - takie zgłoszenie otrzymali w czwartek policjanci. Co ciekawe, to już kolejne w przeciągu kilku lat identyczne zgłoszenie w tym mieście. Rodzice przerażeni, miasto całe "huczy od plotek". Policja oczywiście sprawę sprawdza. To już kolejne miejska legenda? Podobne historie pojawiają się regularnie niemal w każdym mieście. Rzadko mają coś wspólnego z rzeczywistością, ale przekazywane z ust do ust przerażają mieszkańców. Poznajcie najbardziej wymyślone historie z naszego regionu, które co jakiś czas - w odświeżonych odsłonach - znów się u nas pokazują.

📢 Energylandia w Wałbrzychu! Tak będzie wyglądał największy Park Rozrywki w tej części Europy Energy Resort w Wałbrzychu! Oto szczegóły! Jeśli ten projekt się powiedzie, Wałbrzych i Dolny Śląsk będzie krainą mlekiem i miodem płynącą. Są na to spore szanse, a w sprawie utworzenia w Wałbrzychu Parku Rozrywki na miarę Energylandii w Zatorze podpisano już nawet list intencyjny. Inwestorem, zainteresowanym zbudowaniem w Wałbrzychu Energy Resortu, niespotykanego nigdzie indziej projektu, bo nawiązującego do górniczej historii miasta, jest właśnie właściciel Energylandii! 📢 Skutki uboczne po szczepieniach w woj. śląskim. Blisko 1 900 osób zgłosiło niepożądane objawy W całej Polsce do tej pory odnotowano ponad 15 tys. skutków ubocznych u osób, które przyjęły szczepionkę przeciwko COVID-19. W woj. śląskim 1 876 osób zgłosiło, że po szczepieniu wystąpiły u nich niepokojące objawy [dane do 17.09]. Większość z nich na szczęście miała jedynie łagodny charakter, niestety niektóre okazały się być poważne. Sprawdziliśmy, jakie dolegliwości zgłaszali zaszczepieni. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Złodziej na poczcie w Mikołowie. Rozpoznajesz go? Policja prosi o pomoc Ukradł telefon komórkowy i zbiegł z miejsca zdarzenia. Mikołowska policja prosi o pomoc w namierzeniu sprawcy. 📢 Mikołów: wybuchowe znalezisko grzybiarza. Interweniowali saperzy Środowy wypad na grzyby, dla jednego z mieszkańców Mikołowa zakończył się wyjątkowym znaleziskiem z okresu II wojny. 📢 Groźny incydent w Legendii. Po "spotkaniu łódek", uczestnicy doznali wielu obrażeń NOWE RELACJE 11 września w Legendii - Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie doszło do groźnego incydentu. Dyrekcja parku wyjaśnia je jako "spotkanie łódek", jednak w wyniku "spotkania" uczestnicy doznali wielu obrażeń. Pani Katarzyna, która opowiedziała nam o zdarzeniu, doznała skręcenia barku oraz odcinka kręgosłupa. Co tak naprawdę się tam stało?

📢 Pamiętacie imprezy w klubie disco polo w Żorach? To był najsłynniejszy klub w Śląskiem! Zobaczcie ZDJĘCIA W woj. śląskim przez kilka lat to miejsce było bardzo popularne. Grały tam największe gwiazdy disco polo, takie jak m.in. Boys, Piękni i Młodzi, Classic czy Łobuzy. Klub disco polo w Żorach zakończył swoją działalność pod koniec 2018 roku. Co tam się działo! Koncerty, wybory miss mokrego podkoszulka... - zobacz ZDJĘCIA.

📢 Katarzyna Nowak-Zagórska nie żyje. Była znakomitą malarką związaną z Tychami Katarzyna Nowak-Zagórska nie żyje. Była córką artysty malarza Jana Nowaka zmarłego w 2010 r. i znakomitą malarką, dla której ważny był kolor. Kompozycje z motylami, martwe natury, ogrody pełne kwiatów - wszystko barwne, radosne, emanujące dobrą energią. Zmarła, przeżywszy 64 lata. Pogrzeb - w sobotę, 25 września, o godz. 11 w kościele św. Marii Magdaleny. 📢 Czerwone strefy w woj. śląskim? Raczej nie w tych miastach! Tutaj liczba zaszczepionych jest najwyższa Chętnych na szczepienie ubywa w szybkim tempie. Jest to niepokojące, bo w ostatnich dniach odnotowuje się coraz więcej zakażeń koronawirusem. Sprawdziliśmy, w których gminach w województwie śląskim poziom zaszczepienia jest najwyższy. W tych miejscowościach czerwona strefa nie zostanie wprowadzona ze względu na poziom zaszczepienia i spodziewaną liczbę zakażonych w czasie czwartej fali koronawirusa.

📢 Te produkty spożywcze mogą zwiększać ryzyko raka piersi. Nowe zaskakujące wyniki badań Produkty spożywcze, które zwiększają stan zapalny w całym ciele, są również przyczyną wzrostu ryzyka raka piersi. Nowe wyniki dużego badania mogą zaskoczyć. Oto pokarmy, które mogą zwiększać ryzyko raka piersi. Być może masz je w swojej lodówce!

📢 Takie będą kwoty Czternastych Emerytur 2021. Oto wyliczenia wypłat, które pojawią się na kontach Jesienią tego roku seniorzy otrzymają kolejne dodatkowe świadczenie. Są jednak specjalne zasady przyznawania czternastej emerytury. Kto dostanie pieniądze i na jaką kwotę może liczyć? Przedstawiamy szczegóły, dotyczące przyznawania "czternastki". 📢 W tych miejscach czas się zatrzymał. Oto najpiękniejsze zamki w Europie. Zobacz bajkowe zdjęcia Choć świat zdaje się pędzić w zastraszającym tempie, wciąż istnieją miejsca, w których czas się zatrzymał. Oglądając je na żywo lub na zdjęciach można poczuć się niczym podróżnik przez minione epoki. Oto najpiękniejsze, ponadczasowe zamki. Wyglądają niczym prosto z bajki! Zobacz je w galerii.

📢 Te kobiety zdobyły nagrody na Festiwalu Filmowym w Wenecji [ZDJĘCIA] Podczas 78. Festiwalu Filmowego w Wenecji Złoty Lew powędrował do francuskiej reżyserki libańskiego pochodzenia, Audrey Diwan. Kobietom udało się także zdobyć inne, prestiżowe nagrody: Srebrnego Lwa, Puchar Volpiego i wyróżnienia w sekcji Horyzonty. Przypominamy największe osiągnięcia tegorocznych laureatek Festiwalu Filmowego w Wenecji. 📢 Najlepsi ginekolodzy w woj. śląskim! Polecają ich panie. Zobacz ten RANKING Najlepsi ginekolodzy na w woj. śląskim 2021. Ginekolog niewątpliwie jest bardzo ważnym specjalistą w życiu każdej kobiety. Do którego się więc udać w województwie śląskim? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie i stworzyć mały ranking. Oparliśmy go na ocenach, jakie otrzymali lekarze od użytkowników, w popularnym serwisie ZnanyLekarz.pl. Kliknij w galerię i sprawdź ranking. 📢 Alimenciarze z woj. śląskiego poszukiwani przez policję. Widziałeś ich? Zobacz ZDJĘCIA Widziałeś ich? To są poszukiwani alimenciarze z woj. śląskiego. Zobacz zdjęcia mężczyzn, którzy mimo nakazu sądowego nie wypłacają na rzecz swoich dzieci należnych im pieniędzy i są teraz ścigani przez policję. Widziałeś ich? Kliknij w przycisk "zobacz galerię".

📢 Ósma edycja Biegu Wyrskiego. Uczestnicy mieli do pokonania 10 km. Zobaczcie ZDJĘCIA To już ósma edycja Biegu Wyrskiego. W niedzielę 12 września startujący mieli do pokonania 10 km i dotyczyło to zarówno biegaczy, jak i zwolenników marszu nordic walking.

Astronauci amatorzy polecieli w kosmos