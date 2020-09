Przegląd tygodnia w Mikołowie, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mikołowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

Przegląd tygodnia Mikołów od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Wakacje za granicą 2020. Do jakich krajów Polacy mogą jechać na urlop? Gdzie czeka nas kwarantanna? [PRZEWODNIK] 4.09 Wakacyjny urlop w 2020 roku może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie wszystkie kraje otworzyły granice przed Polakami, a jeśli tak, to często wjazd do nich wiąże się z dodatkowymi warunkami. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik po krajach Europy oraz po popularnych destynacjach (jak np. Egipt) poza nią, opisując obowiązujące w nich obostrzenia i przepisy. Materiał jest na bieżąco aktualizowany, więc warto do niego wracać, bo niemal codziennie coś się zmienia – kolejne państwa otwierają się na świat, a inne dostosowują zasady do nowych warunków epidemicznych. Wakacje 2020.

📢 Budowa centrum przesiadkowego w Mikołowie potrwa do końca czerwca 2021 r. ZDJĘCIA Budowa centrum przesiadkowego w Mikołowie potrwa do końca czerwca 2021 r. W tej chwili realizowany jest drugi etap, czyli budowa głównej płyty oraz przebudowa ulicy Prusa. Teren przed dworcem PKP jest kompletnie rozkopany, ale nie zamknięty dla ruchu i normalnie kursują tam autobusy oraz odbywa się przejazd samochodów.

📢 Zostań żołnierzem RP. Rekrutacja do wojska po nowemu. Co się zmienia? Zostań żołnierzem RP. Rekrutacja do wojska po nowemu. Najważniejsze zmiany: skrócenie procesu rekrutacji o 140 dni, możliwość zgłoszeń przez internet, powstanie wojskowych centr rekrutacji, w których kandydat w jeden dzień załatwi wszelkie formalności. Nowy system rekrutacji do wojska rusza 2 września 2020 r. 📢 MEMY o Mikołowie. Z czego śmieją się internauci? Jak internauci postrzegają Mikołów? Na pewno z przymrużeniem oka. Bywają dowcipni, czasem ironiczni. Sprawdź stworzone przez nich DEMOTYWATORY i MEMY o naszym mieście. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek.

📢 "Najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego - czyli "faszyn from Śląskie" [ZDJĘCIA] Lato 2020 już z nami. A jak wyglądają "najlepsze" letnie stylizacje z ulic woj. śląskiego? Znajdziesz je na fanpagu "Faszyn from Śląskie". Publikowane są tam fotografie... tych nieco zaskakujących stylizacji wprost z ulic naszego regionu. Tak więc, jak Śląskie ubiera się na co dzień? Oj bywa... różnie! Przekonaj się. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Przegląd sierpnia 2020 w Mikołowie, najważniejsze wydarzenia miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Mikołowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w Mikołowie? Sprawdź, gdzie 1.09 może zabraknąć prądu”?

📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię". 📢 Nowy rok szkolny 2020/2021 z Adamem Małyszem w SP 22 w Tychach. Akcja Bezpieczna droga do szkoły ZDJĘCIA Nowy rok szkolny 2020/2021 w SP 22 w Tychach zainaugurowany został z Adamem Małyszem w SP 22 w Tychach. Była to też inauguracja policyjnej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Delegacja pierwszoklasistów miała okazję przećwiczyć bezpieczne przechodzenie przez jezdnię w towarzystwie policji i mistrza w skokach narciarskich, Adama Małysza.

📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego na archiwalnych zdjęciach. Oto tradycje związane z pierwszym dniem szkoły Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii. 📢 Kaczyński ma wakacje, stery Polski w dobrych rękach MEMY. Internauci komentują urlop Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński ma wakacje, choć te dla wszystkich praktycznie się kończą. Prezes PiS wybrał Polskę, a swój krótki urlop spędza m.in. na Zalewie Szczecińskim. Zdjęcia z wakacji Jarosława Kaczyńskiego mogliśmy obejrzeć w mediach społecznościowych. Fotografiami pochwalił się Joachim Brudziński, były szef MSWiA - "Śpijcie spokojnie, stery Polski w dobrych rękach" - napisał europoseł PiS na Twitterze. Co na to internauci? Jak zwykle mają memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć.

📢 Śląskie: Najciekawsze koncerty w województwie we wrześniu 2020. Sprawdź na co warto się wybrać Mimo pandemii koronawirusa, wracamy powolutku do normalności. Dobrym znakiem są koncerty, których przybywa z każdym kolejnym tygodniem w całym kraju, również w woj. śląskim. Dlatego też, już po raz kolejny, postanowiliśmy stworzyć listę muzycznych imprez w naszym województwie, które odbędą się we wrześniu. Dzieje się sporo, a każdy znajdzie coś dla siebie.

