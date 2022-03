Przegląd tygodnia z 20.03.2022 w Mikołowie. Najważniejsze wydarzenia od 13.03 do 19.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Mikołowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.03 a 19.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śląsk: Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie Ukrainek. W jakich zawodach mogą znaleźć pracę? Sprawdź!”?

Przegląd tygodnia: Mikołów, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śląsk: Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie Ukrainek. W jakich zawodach mogą znaleźć pracę? Sprawdź! Polscy pracodawcy chcą wspierać uchodźców i coraz częściej decydują się na ich zatrudnianie. Na obywateli Ukrainy czeka coraz więcej branż. Nie tylko produkcja czy budowlanka, ale również logistyka, marketing czy finanse. 📢 Największe ,,wzięcie" w Sanatorium Miłości ma Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich, chociaż... program jeszcze nie wystartował W niedzielę TVP 1 startuje z czwartym sezonem popularnego programu ,,Sanatorium Miłości". Widzowie poznają 12 uczestników show, którzy - mimo dojrzałego wieku i bagażu życiowych doświadczeń - nie przestali wierzyć w miłość. Czarnym koniem tej edycji wydaje się Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich. Program jeszcze się nie zaczął, a fanki programu są nim oczarowane!

📢 Piękna Polka została Miss Świata! To Karolina Bielawska. Zobaczcie ZDJĘCIA Miss World. Karolina Bielawska z Łodzi została nową Miss Świata! Reprezentantka Polski to Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2019. Zobaczcie zdjęcia przepięknej Polki!

Tygodniowa prasówka 20.03.2022: 13.03-19.03.2022 Mikołów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Mikołowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto darmowe projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy? Jak może wyglądać dom do 70 mkw? Zobacz zdjęcia 14 stycznia został rozstrzygnięty I etap konkursu na projekt domu do 70 mkw., który będzie można pobrać za darmo i wybudować bez pozwolenia. Teraz trwają negocjacje z 38. autorami – architektami, zespołami i biurami, w trakcie których zostaną wybrane te najciekawsze. Wiele osób liczy na ich udostępnienie jeszcze przed „wybuchem” wiosny. Ci, którzy z nadzieją czekają na gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw., to ta grupa Polaków, którzy – gdy nie widzą szans na kupno lokum odpowiadającego ich potrzebom – chcieliby dokonać racjonalnych wyborów mieszkaniowych nie nadwerężających przesadnie rodzinnych budżetów. Inne cele programu budowy takich domów bez pozwolenia na budowę, który w połowie ubiegłego roku przyjął Sejm, to uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność określił organizator konkursu na projekt takiego domu. Prezentujemy galerię prac konkursowych.

📢 Mieszkaniec Mikołowa w stanie nietrzeźwości prowadził samochód i robił zakupy. Zareagował pracownik sklepu, który zawiadomił policję Mieszkaniec Mikołowa w stanie nietrzeźwości prowadził samochód i robił zakupy. Zareagował pracownik sklepu, który zawiadomił policję. Funkcjonariusze zatrzymali pijanego kierowcę, który przyjechał na plac budowy. Mężczyźnie grożą surowe konsekwencje karne i finansowe. 📢 Kolejne leki wycofane z aptek. Masz je w swoim domu? Oto lista opublikowana przez GIF Aktualizujemy listę leków wycofanych z obrotu - zgodnie z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Na liście wycofanych leków znajdują się m.in.: popularny lek przeciwbólowy/przeciwzapalny, krople z witaminami, produkt do stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny, czy krople do oczu. Podajemy nazwy, numery wycofanych partii oraz daty ważności. 📢 Popularne dyskonty jak Lidl, czy Aldi, wycofały NOWE produkty! Zobacz LISTĘ. Masz to w kuchni? Zaraz wyrzuć! KOMUNIKAT. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o nowych produktach spożywczych wycofanych z sieci popularnych sklepów jak np. Lidl czy Aldi. Tym razem są to m.in. mięso mielone, zupki błyskawiczne czy herbata Żywność wskazana do wycofania, jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu, a nawet poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Zobacz NOWĄ LISTĘ

📢 Minister zdrowia rekomenduje rezygnację z maseczek. Kiedy to nastąpi? Adam Niedzielski: Zarekomendowałem premierowi, żeby od początku kwietnia znieść rozwiązania dotyczące noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania – powiedział w czwartek rano minister zdrowia na antenie Radia Plus. 📢 Żółty pył na samochodach w woj. śląskim - skąd się wziął? Dotarł do nas znad Sahary! Zobacz ZDJĘCIA Żółty pył na samochodach i ulicach wzbudza zainteresowanie. Skąd się wziął i co to tak naprawdę jest? Odpowiedź jest dość prosta, to pył znad Sahary, czyli największej pustyni świata. Jak to się stało, że dotarł do Polski oraz czy jest szkodliwy dla zdrowia ludzi? Sprawdź czym dokładnie jest żółty pył znad Sahary oraz ile czasu będzie się utrzymywał.

📢 Marzy Ci się domek letniskowy na działce? Sprawdź najlepsze oferty w Śląskiem! LISTA Gotowe domki. Masz działkę w woj. śląskim i chcesz ją zagospodarować? Marzy Ci się letni wypoczynek i wygoda? Sprawdź najlepsze oferty gotowych altan i domków letniskowych na twoją działkę. Zobacz te PEREŁKI! Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie cuda można kupić w naszym regionie. Kliknij w galerię i sprawdź.

📢 Na takie absurdy natrafiacie! Zobacz te zdjęcia. Codzienność potrafi zaskoczyć Na takie absurdy natrafiacie! Gniazdko z prądem pod prysznicem, latarnia na miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych, drzewo przed przystankiem autobusowym, szyba w drzwiach do toalety czy ścieżka rowerowa przecięta barierami - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!" Pomysłowość ludzka nie zna granic! Kliknij w zdjęcia i przejdź do galerii. 📢 Robią zdjęcia! Samochody Google ponownie po POLSCE. Które miasta odwiedzą? Zobacz kogo przyłapały! POLSKA. Samochody Google ponownie jeżdżą po całym kraju - robią zdjęcia do nowej aktualizacji popularnych Street View. Od marca do października 2022 roku samochody Google jeżdżą po drogach w niemal całej Polsce, w tym woj. śląskiego. W Śląskiem odwiedzą m.in. Bielsko-Białą, Bytom, Chorzów, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Rudę Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice i Siemianowice Śląskie. Tak więc, szykuje się aktualizacja zdjęć Waszych miejscowości w Street View! Które miasta jeszcze odwiedzą? Poniżej prezentujemy szczegółową LISTĘ.

📢 Rosjanie ostrzelali pływalnię w Mariupolu. Były tam ciężarne kobiety i matki z małymi dziećmi. „To czysty terroryzm!" Rosyjskie siły ostrzelały w środę pływalnię "Neptun" w Mariupolu, które było schronieniem dla ciężarnych kobiet i matek z małymi dziećmi. „Te dranie mają na celu fizyczne zniszczenie Mariupola" - oceniał w emocjonalnym wpisie Pawło Kyryłenko, szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

📢 Uciekający przed wojną Ukraińcy, którzy wjechali do Polski np. przez Słowację, nie są w myśl ustawy uchodźcami, lecz zwykłymi emigrantami Jeśli obywatele Ukrainy uciekają przed wojną do Polski, do swych rodzin przez Rumunię, Mołdawię, Węgry i Słowację – nie są uchodźcami wojennymi, lecz zwykłymi emigrantami. Nie dostaną PESEL-u, nie mogą się zarejestrować. Specustawa ich nie obejmuje. – Tak się stało z rodzinami naszych pracowników – informują nas pracodawcy ze Śląska. – Dlatego organizujemy autokar, który tych ludzi zawiezie na polsko-ukraińską granicę, gdzie ją przekroczą. Wtedy dostaną status uchodźcy. To jest absurd – mówią.

📢 W Mikołowie skradziono z posesji BMW warte 100 tys. złotych. Znaleziono... w opuszczonym garażu Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie odnaleźli skradziony samochód marki BMW. Osobówka, która zniknęła z jednej z posesji w mikołowskiej dzielnicy Kamionka była zaparkowana w opuszczonym garażu na terenie Świętochłowic. Pojazd wrócił już do właściciela. 📢 Za to grozi ci teraz najwyższy mandat. Lista przewinień jest bardzo długa! Za to grozi ci teraz najwyższy mandat. Wraz z początkiem 2022 roku wzrosły kary przewidziane w taryfikatorze mandatów. Teraz za największe przewinienia na drodze zapłacimy zdecydowanie więcej. Zobacz, jakie grzechy na drodze będą cię słono kosztować, jeśli je popełnisz. 📢 Nie będzie prądu w wielu domach w woj. śląskim! Tauron informuje o wyłączeniach. Poznaj miejsca i godziny wyłączeń energii elektrycznej Gdzie dzisiaj lub jutro nie będzie prądu? Tauron poinformował o wyłączeniach energii elektrycznej w całym woj. śląskim. Ostrzeżenie dotyczy m.in. Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Sosnowca, Rudy Śląskie, Rybnika, Tychów, Zabrza i powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, mikołowskiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, zawierciańskiego i żywieckiego. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź swoje miasto.

