Przegląd tygodnia z 2.01.2022 w Mikołowie. Najważniejsze wydarzenia od 26.12 do 1.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Mikołów, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mały Leoś przychodził na świat, kiedy mieszkańcy Mikołowa witali Nowy Rok, a za oknem słychać było jeszcze fajerwerki. Chłopiec urodził się minutę po północy w Centrum Medycznym w Mikołowie. To bez wątpienia pierwsze dziecko 2022 roku urodzone w Polsce.

Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!